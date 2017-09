Playboy : Les larmes de Pamela Anderson pour la mort d'Hugh Hefner

Sur Instagram, en légende d'une vidéo la montrant en larmes, Pamela Anderson rend hommage à Hugh Hefner et partage son immense chagrin : "Goodbye #Hef M. Hefner (...) tout ce que je suis, je te le dois. Tu m'as appris tout ce qui compte sur la liberté et le respect. En dehors de ma famille, tu étais la personne la plus importante de ma vie. Les gens me disent tout le temps que j'étais ta favorite. Je suis sous le choc. Tu étais si vieux et ton dos te faisait tant souffrir. La dernière fois que je t'ai vu, tu ne voulais pas me voir, tu n'entendais plus rien. Tu m'as sorti un petit bout de papier de ta poche que tu m'as montré, il y avait mon prénom dessus entouré d'un coeur."

L'actrice, qui dit être à Paris sous la pluie, énumère ensuite tous les conseils que lui a donnés le créateur de l'empire Playboy. Elle termine son hommage par ces mots : "Tu adorais mes fils... Tu étais toujours là pour nous. Avec ton amour. Ta sagesse folle. Tout en toi va me manquer. Merci d'avoir rendu ce monde meilleur. Plus libre et plus sexy. Tu étais un gentleman, charmeur, élégant, chevaleresque et tellement drôle. Goodbye Hef... Ta Pamela."