Plus belle la vie aborde la transidentité : un acteur transgenre au casting

Une fois de plus, la série Plus belle la vie traite de sujets d'actualité et de société. Dès la semaine prochaine, la série mettra en scène un adolescent né dans un corps féminin. Après avoir traité du mariage gay, du VIH, de la drogue ou des plans à trois, la fiction de France 3 s'intéresse désormais à la transidendité.

Après Claire Nebout qui avait incarné une héroïne transgenre sur TF1 dans Louis(e), PBLV ose à son tour aborder ce sujet auquel la chaîne s'intéressait depuis déjà plusieurs années, comme l'indique à Libération Sébastien Charbit, producteur de la série. Afin de parler de ce thème qui touche selon un rapport du Conseil de l'Europe, au moins 1 enfant sur 500, les scénaristes ont choisi de mettre en scène Clara Bommel (Enola Righi), 15 ans, une adolescente tourmentée qui se scarifie et qui fait part à ses proches de son mal-être, celui de ne pas être née dans le bon corps. Elle souhaite qu'on l'appelle Antoine et qu'on parle d'elle au masculin.

La scénariste Mélusine Raynaud explique : "On a voulu mettre en scène une kyrielle de regards sur cette question, à travers sa famille et son entourage, avec le moins de fantasmes, de clichés et de projection possibles." Bien sûr, en marge, seront traités d'autres thèmes corrélatifs, parmi lesquels la transphobie haineuse, la relation aux proches ou l'incompréhension du monde éducatif.

"On ne pouvait pas se lancer sur un tel sujet sans être précis", commente Marx Roux, chargé des dialogues. En plus de se renseigner, l'équipe a fait appel à Jonas Ben Ahmed, acteur transgenre pour incarner Dimitri, responsable d'une association locale vers qui Antoine va chercher des renseignements. Un jeune homme qui n'avait au départ pas voulu passer le casting, trouvant certaines formulations de l'annonce maladroites, comme lorsqu'il a été question de la recherche d'un acteur qui a "fini sa transformation", une expression qui ne s'emploie pas. S'il a finalement répondu, c'est afin d'"informer les gens au lieu de râler" dans son coin.

Son expérience a beaucoup aidé la comédienne Enola Righi qui se faisait "un peu une montagne de ce rôle". Et, comme elle le dit aujourd'hui, "c'est juste l'histoire de quelqu'un qui ne se sent pas bien et qui va se sentir mieux petit à petit."