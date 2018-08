Plus belle la vie : Amour, intrigue, come-back... Les nouveautés de la série

Ce lundi 13 août 2018, nos confrères de Télé Star publiaient un nouveau numéro de leur magazine hebdomadaire. Dans ce dernier, ils font des révélations sur la prochaine saison à venir de Plus belle la vie. Entre amour, retour de personnages emblématiques et retournements de situation, le feuilleton populaire de France 3 n'a pas l'intention de faiblir même après 3 600 épisodes à son actif.

Les habitants du Mistral verront donc leurs aventures renouvelées pour une quinzième saison et prête à être diffusée dès le 8 octobre prochain. On apprend d'ores et déjà qu'Estelle - incarnée par Elodie Varlet, éloignée des intrigues depuis quelque temps - devrait se retrouver au coeur d'une nouvelle histoire centrée autour d'un homme amnésique. Elle devrait notamment partager la vedette avec un autre personnage phare, Abdel Fedala, joué par Marwan Barrani. Les deux seront amenés à se rapprocher fortement dès les premiers épisodes de la rentrée.

Ce n'est pas tout. Les scénaristes continuent de porter à l'écran les situations de la jeunesse en mettant en avant des adolescents et notamment les frères Bommel, Tom, Mila et Luis. Enfin, Plus belle la vie accueillera trois personnages de la famille Malkavian : Jonas, Océane et Arnaud Mougin. Ce dernier avait été laissé pour mort en mer par sa fille il y a plus de deux ans.

Retrouvez toutes les révélations sur la prochaine saison de Plus belle la vie dans le nouveau numéro de Télé Star, en kiosques ce lundi 13 août 2018.