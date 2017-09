Plus belle la vie : Anne Décis et Aurélie Vaneck se lancent dans la mode !

Certaines actrices de la série Plus belle la vie ont la fibre commerçante ! Deux comédiennes du show viennent en effet de s'associer afin de créer leur marque. Comme l'indiquent nos confrères du magazine Télé Loisirs, Anne Décis (alias Luna Torres) et Aurélie Vaneck (Ninon Chaumette jusqu'en 2014) se lancent dans le business de la mode !

Les feux femmes ont lancé leur marque de bijoux, Oma Bloom. Sur le site du même nom, Anne et Aurélie en disent plus : "L'une aime le 'chiné', les dentelles et les tissus à fleurs, hérités de nos grands-mères. L'autre aime les matériaux bruts et les perles du bout du monde, chargés de liberté. Notre 'métier-pour-de-vrai', comédienne, c'est de vivre les histoires des autres. En créant Oma bloom, nous racontons les nôtres. Ici, point de fabrication à la chaîne, mais des modèles uniques ou des petites séries, issues de nos trouvailles du moment."

Bagues, boucles d'oreilles, bracelets, colliers, sautoirs... les deux femmes qui ont chacune leur univers proposent des bijoux dont le prix ne dépasse pas les 38 euros. Nul doute que les fans de Plus belle la vie se laisseront séduire...