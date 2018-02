Plus belle la vie : Après le mariage, un bébé pour Barbara ? Léa François réagit

En ce jour de Saint-Valentin, les fans de Plus belle la vie (France 3) vont enfin découvrir les rebondissements du mariage entre Barbara et Elias. À cette occasion, Léa François a accordé une interview à Télé Loisirs lors de laquelle elle en dit plus sur son personnage.

"Première surprise" par cette union et jugeant les "scénaristes fous", la comédienne de 29 ans estime que ce virage est en tout cas une "belle surprise" car ça va faire dix ans qu'elle est dans la série et qu'"un mariage en dix ans, c'est plutôt cool". "Barbara n'est pas la plus romantique des femmes mais quand elle est amoureuse, elle a son côté romantique bien enfoui qui ressort un peu", poursuit-elle.

Les admirateurs de la série souhaitent à présent savoir si les scénaristes ont décidé d'aller plus loin et de faire en sorte que Barbara et Elias (incarné par Marco Horanieh) deviennent des parents. À ce sujet, Léa François réagit : "C'est compliqué de répondre car pour moi aussi ça ne fait pas super longtemps que je tourne avec Marco. On s'entend super bien, on ne sait pas ce que les auteurs vont nous écrire mais un bébé, je trouverais ça cool." Le message est passé..

Enfin, Léa François en a dit plus sur ses amours passées avec Abdel dans la série. Pour elle, son personnage qui est resté plus de six ans avec le jeune homme "est toujours un peu perturbé par lui car c'est son premier amour". Un lien qui pourrait mettre à mal sa romance avec Elias ?

Affaire à suivre...