Plus belle la vie au coeur d'une polémique : Les déclarations qui ne passent pas

La vie n'est-elle pas plus belle à Vichy ? Non à en croire les personnages de la série de France 3.

Dans un épisode diffusé récemment, Babeth (Marie Réache) a comparé l'ambiance de la ville à "un enterrement à Francfort" après que Luna (Anne Décis) lui a confié qu'elle allait y faire un séminaire. Et vendredi 13 octobre, c'était au tour de cette dernière de critiquer Vichy : "Mon séminaire à Vichy ? Que des vieux, c'était chiant à mourir." Des remarques qui ne sont pas du tout passés auprès des habitants de la ville !

En effet, nombreux sont ceux qui se sont mis à critiquer Marseille, où se déroule le tournage de Plus belle la vie, afin de répondre aux tacles de la production.

"Moi je préfère être à Vichy plutôt qu habiter à Marseille La Vie y est bien plus agréable", "Pitié ne faite pas de pub pour cette série catastrophique !!! Vichy est une magnifique ville... toute façon on ne peut pas comparer", "Quand on connaît l'état de la ville de Marseille, c'est risible", "Euhh actuellement Marseille, c'est des poubelles qui s'amoncellent partout donc la fête des rats. Huitième jour de grève, c'est un désastre", "Que Marseille se moque de Vichy, là c'est le bouquet", a-t-on notamment pu lire en commentaire d'un article relatant les faits.

De son côté, Bénédicte Peyrol (députée de la circonscription de Vichy) a préféré réagir plus calmement en invitant l'équipe à visiter la ville, comme l'ont remarqué nos confrères de Purebreak. "Invitons-les à venir chez nous, le scénario sera revu, je n'en doute pas ! @VilleDeVichy @Aguilera_Fred @Allierdpt @claude_riboulet", a-t-elle posté sur Twitter.

Reste à savoir si la production acceptera la proposition.