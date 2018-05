Plus belle la vie : Bientôt la rupture pour un couple phare ?

Plus belle la vie s'apprête de jouer de nouveau avec les nerfs des téléspectateurs de France 3. Selon les informations du site pblv-plusbellelavie, un couple phare pourrait rompre prochainement. Il s'agit de Thomas Marci (interprété par Laurent Kerusoré) et Gabriel Riva (Joakim Latzko). Et leur relation va battre de l'aile a cause d'un détail très surprenant.

Afin de faire passer le temps, Thomas Marci va faire un test sur la fidélité dans un magazine. Et, malheureusement pour lui, les résultats indiquent qu'il est trompé. Une situation qui va le rendre complètement parano. Il aura en effet l'impression que son partenaire ne lui porte plus autant d'attention. Et le fait qu'il le retrouve en charmante compagnie dans leur appartement ne va rien arranger.

Cela suffira-t-il à détruire leur relation qui dure depuis de nombreuses années ? Il faudra patienter pour le savoir. Les producteurs n'ont en tout cas pas hésité à séparer un autre couple culte de Plus belle la vie, pour le plus grand regret du public : Samia (jouée par Fabienne Carat) et Jean-Paul (Stéphane Henon).