Plus belle la vie : Bientôt un nouveau bébé au Mistral !

Les fidèles de Plus belle la vie (France 3) auront peut-être une belle surprise dans les semaines à venir. En effet, un nouveau bébé pourrait bien faire son arrivée au Mistral ! Du moins, c'est ce que laisse entendre une conversation entre deux personnages dévoilée sur le site du feuilleton.

Dans l'épisode 3510 de la série qui sera diffusé vendredi 6 avril 2018 à l'antenne, un couple évoque son envie d'accueillir un enfant. Il s'agit de Vincent et Jeanne, respectivement interprétés par Serge Dupire et Stéphanie Pareja, plus amoureux que jamais après leur rupture.

Alors que Jeanne confie avoir "réfléchi" et être désormais "d'accord" pour envisager l'adoption, Vincent semble avoir perdu son enthousiasme... ou presque. "Je viens justement d'avoir une conversation avec Thomas Marci [personnage campé par Laurent Kérusoré, NDLR] au sujet de l'adoption et il m'a dit que c'était vraiment un parcours de combattant", lance-t-il alors.

Découragé, Vincent ne tire toutefois pas un trait sur son envie de devenir papa. En effet, face à la déception de Jeanne, il poursuit : "Je veux toujours un enfant avec toi. Seulement je pense qu'on va devoir se tourner vers des solutions alternatives si on veut avoir une chance d'y arriver." Et de conclure : "On va y arriver, je n'ai jamais été aussi sûr de moi !"

Fraîchement réconcilié, le couple semble alors bien décidé à devenir parents ! Affaire à suivre...