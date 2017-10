Plus belle la vie : Bientôt une nouvelle mort au Mistral !

Un nouveau drame secouera prochainement le Mistral !

Les personnages de Plus belle la vie (France 3) connaîtront bientôt un nouveau meurtre. Celui de Sylvie Mazières (interprétée par Marie Legault). La maîtresse de Jocelyn sera en effet assassinée et sans surprise, c'est son amant (marié à Yoalande) qui sera le principal suspect dans cette affaire. Le souci ? Atteint de la maladie d'Alzheimer, il ne se souviendra pas des heures qui ont précédé son décès et sera donc incapable de se défendre face à son gendre, Patrick, chargé de l'enquête.

Fort heureusement pour lui, Frémont sera également dans la ligne de mire de la police car il s'est gentiment fait éconduire par Sylvie, avant son assassinat. Mais il pourrait tout simplement s'agir du tueur en série l'Enchanteur dont le retour est prévu.

Affaire à suivre...