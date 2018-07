Plus belle la vie : Boher à nouveau en couple avec Samia, il rompt avec Ariane !

Les fans de Plus belle la vie (qui est diffusée du lundi au vendredi à 20h30 sur France 3) ne savent plus où donner de la tête. Si le divorce de Samia (Fabienne Carat) et Boher (Stéphane Henon) a officiellement été proclamé lors de l'épisode du lundi 2 juillet 2018, les ex-mariés ne veulent pas mettre un terme à leur relation amoureuse.

Après s'être embrassés, Samia et Boher vont s'avouer leurs sentiments et ça ira bien plus loin. En effet, le personnage incarné par Stéphane Henon va prendre la décision de rompre avec Ariane (Lola Marois). C'est dans un extrait de l'épisode qui sera diffusé le 11 juillet prochain que Jean-Paul l'annoncera à Samia. "Je vais parler à Ariane aujourd'hui. Je voulais que tu le saches. Je ne sais pas comment elle va réagir", a-t-il déclaré. Ce à quoi elle a répondu : "Ah oui, ça met la pression... Je suis prête. J'en assumerai les conséquences."

Boher est convaincu de son amour pour Samia : "Je ne peux pas me passer de toi, ça j'en suis sûr." "C'est déjà pas mal. Ça va peut-être t'étonner mais j'ai les boules pour elle", a ensuite avoué l'ancienne flic. Même s'il est sûr de son choix, Jean-Paul a tout de même peur des répercussions : "Moi aussi. Plus j'attends, plus ça va être difficile. Il ne faut pas que je traîne." Pour clore la discussion, les deux ex-mariés ont fini par se dire "Je t'aime".