Plus belle la vie : Boher "officiellement" en couple avec Ariane mais...

L'été dernier, les fidèles de Plus belle la vie (France 3) ont eu la surprise de découvrir qu'entre Samia et Boher, rien n'allait plus. Depuis, la jolie brune incarnée par Fabienne Carat et l'inspecteur joué par Stéphane Hénon se tournent autour. Quel avenir les producteurs réservent-ils à l'ancien couple ? Les deux acteurs ont répondu dans les colonnes du magazine Télé Loisirs !

Rappelons que, depuis quelques mois, Boher s'est amourachée d'Ariane, interprétée par Lola Marois, et que de son côté Samia profite de son célibat après son idylle avec Djawad alias David Baiot, qui a quitté la série. D'après Stéphane Hénon, Boher reste "officiellement" avec Ariane mais le flic au grand coeur "n'a jamais cessé d'aimer Samia".

Alors que Boher semble "sincère" avec les deux femmes, Fabienne Carat tient à préciser que "s'il est trop long à se décider, il peut perdre les deux". Un choix qui s'avère difficile comme l'explique l'acteur : "Boher ne sait pas où il en est, il est paumé..." Toutefois, une chose est sûre, pour lui, le couple phare ne peut pas voler en éclats. "Ils sont passés par tellement d'épreuves et ont toujours réussis à s'en sortir, déclare-t-il. En même temps, cette séparation permet de jouer d'autres choses. Et tout cela fait parler."

Si Stéphane Hénon semble espérer une réconciliation, Fabienne Carat se montre plus mesurée. "Samia et Boher s'aimeront toujours. Même séparés, ils s'entendent bien et resteront liés grâce à Lucie", indique-t-elle. En bref, le trio amoureux est en crise et seul Boher peut faire la différence...

Interviews à retrouver dans le magazine Télé Loisirs, en kiosques lundi 18 juin 2018.