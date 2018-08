Plus belle la vie : Ce célèbre animateur aimerait être au casting

Plus belle la vie est devenu un vrai phénomène télévisuel. Depuis 2004, les téléspectateurs de France 3 se passionnent devant les aventures mouvementées des habitants du Mistral. Si les acteurs de la série ont vu leur carrière décoller, un célèbre animateur aimerait participer au succès du programme...

Il s'agit de Thierry Beccaro ! Invité sur le plateau de l'émission de radio Le Club de l'été (RTL), le présentateur de Motus (France 2) est revenu sur sa carrière d'acteur avant d'évoquer son envie de jouer dans Plus belle la vie. "Pour l'instant, il y a un petit creux là, depuis quelques années, mais j'ai joué dans La Crim', Avocats et associés, Père et maire", a-t-il commencé avant d'ajouter : "Je peux faire un guest dans Plus belle la vie. Pourquoi pas, je serais ravi, il n'y a pas de soucis."

Thierry Beccaro est loin d'être un comédien novice. En plus de Père et maire (TF1) ou encore Avocats et associés (France 2), l'animateur de 61 ans est apparu dans R.I.S Police scientifique (2009), Sous le soleil (2007), Louis Page (2004) ou encore dans Les Cordier, juge et flic (2003). Il a également fait plus de vingt représentations au théâtre.