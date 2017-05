Plus belle la vie – Cécilia Hornus et Thierry Ragueneau mariés : Les photos !

Cécilia Hornus et Thierry Ragueneau se sont rencontrés sur le tournage de Plus belle la vie il y a déjà treize ans. À l'écran, ils campaient les rôles de Blanche et François Marci, mariés depuis vingt-cinq ans. De quoi leur donner des idées...

En effet, les deux comédiens se sont unis dans la plus stricte intimité le mois dernier à Trébeurden, dans les Côtes-d'Armor en Bretagne. Des clichés de la cérémonie ont été partagés sur Facebook. Sur ces photos, Cécilia Hornus prend la pose en petite robe noire et caban noir à pois blancs, coiffée d'un chapeau à voilette, au bras de son chéri Thierry Ragueneau, qui portait quant à lui une marinière sous son costume.

Parmi les proches des jeunes mariés se sont glissées deux actrices de la série Plus belle la vie : Sylvie Flepp, qui interprète Mirta Torres, et Dounia Coesens, qui jouait le rôle de Johanna Marci.

Bien que le personnage de François Marci ait quitté le Mistral depuis 2006, Thierry Ragueneau est resté très proche de Cécilia Hornus, même au niveau professionnel. En effet, le couple se donne la réplique au théâtre dans la pièce Bon anniversaire mon amour, signée du comédien lui-même.