Plus belle la vie : Céline Vitcoq en larmes pour sa dernière scène...

Céline Vitcoq, qui joue le rôle de Wendy Lesage, a été écartée de Plus belle la vie. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le personnage a connu une terrible fin, puisqu'elle a été victime du tueur en série l'Enchanteur. Auprès de nos confrères de Télé-Loisirs, l'actrice s'est confiée sur ses rapports houleux avec la production, son départ et son ultime scène dans la série de France 3.

Visiblement marquée par sa dernière apparition dans Plus belle la vie, Céline Vitcoq a raconté : "Dans cette séquence je suis allongée sur une table d'opération, dans un hôpital désaffecté, au milieu des lys. Je porte LA méchante robe violette, en corrélation avec le rituel de l'Enchanteur. Cette robe m'a fait faire quelques cauchemars pendant les semaines précédant le tournage..."

Plus encore, elle a confié garder un souvenir glaçant et "fortement parfumé" de cette scène. "Je n'achèterai plus jamais de lys !", a-t-elle lancé. "Les larmes roulaient malgré moi à travers mes paupières closes, a-t-elle avoué. La maquilleuse a eu du travail pour pallier les dégâts des eaux ! C'est mon pire souvenir, incontestablement. J'étais triste."

Et si Céline Vitcoq n'en garde pas un très bon souvenir, c'est aussi parce que ce départ est "un choix bien indépendant de [sa] volonté". "J'en ai été et j'en suis encore très affectée. C'est une décision qui ne m'appartient aucunement et que j'ai reçue fort douloureusement", a expliqué l'actrice de 35 ans.

Face à ce coup dur, l'interprète de Wendy Lesage à l'écran peut compter sur le soutien de ses fans, comme elle l'a elle-même indiqué : "L'engouement autour du personnage de Wendy est particulièrement fort, ce qui est un réconfort certain, une sorte de baume émotionnel... C'est drôlement agréable de se sentir aimée et soutenue du public !"

Pour rappel, Céline Vitcoq n'est pas la seule à quitter Plus belle la vie. En effet, après Virgile Bayle, Valentin Baldi, qui joue le rôle de Valentin Nebout, serait sur le départ. Comme l'avaient annoncé nos confrères de Télé Star, le comédien aurait demandé à partir.