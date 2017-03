Plus belle la vie : Céline Vitcoq quitterait définitivement la série !

Après avoir quitté Plus belle la vie en décembre 2015, Céline Vitcoq avait annoncé son grand retour dans la série en avril 2016. Mais voilà, coup de théâtre, la comédienne partirait une nouvelle fois du Mistral. Et tout laisse à penser qu'elle ne reviendra pas !

Comme l'indiquent nos confrères de Télé Star, celle qui incarne le rôle de Wendy Lesage depuis 2013 quitte la fiction et son personnage va connaître une terrible fin. Attention spoiler : l'esthéticienne serait l'une des victimes du tueur en série l'Enchanteur.

Si Céline Vitcoq n'a pas souhaité s'exprimer sur son départ, comme le soulignent nos confrères, la comédienne de 35 ans n'est certainement pas partie de son plein gré. Depuis 2015, elle entretient des rapports difficiles avec la production de la série. À l'époque, le site Metronews expliquait qu'un différend avec la production était à l'origine de son départ.

Céline Vitcoq n'avait pas apprécié que le livre érotique La Tentation de Wendy (paru en juillet 2015) soit mis en vente. À l'époque, elle avait donc expliqué à Télé Loisirs : "On ne m'a pas demandé mon avis pour La Tentation de Wendy. Il me pose un problème, car il ne correspond pas à la Wendy que je connais et que je défends (...). Je ne suis pas fâchée, je suis surtout... étonnée."