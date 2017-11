Plus belle la vie : Comment regarder un épisode avec les acteurs ?

Depuis des années, Plus belle la vie (France 3) rencontre un succès fou et réunit de plus en plus de téléspectateurs. De quoi donner des idées aux producteurs... Jeudi 2 novembre 2017, à l'occasion de la diffusion d'un épisode spécial de la série, certains fans ont été invités à le visionner dans un bar, en présence de quelques stars du feuilleton.

"Amis marseillais, #PBLV inaugure son premier bar à fans ! Le principe ? À l'occasion de l'épisode spécial diffusé le 2 novembre prochain nous vous invitons à regarder PBLV en live dans un lieu réservé aux vrais fans du feuilleton", peut-on lire sur la page Facebook de Plus belle la vie.

Ainsi, trente téléspectateurs, désignés par tirage au sort, ont eu la chance de visionner l'épisode au Twist, un bistrot situé dans le 1er arrondissement de Marseille. Au programme, un snack, découverte des péripéties du juge Estève dans Plus belle la vie et rencontre avec trois acteurs de la série. Léa François (Barbara), Éléonore Sarrazin (Sabrina) et Emmanuele Giorgi (Francesco) ont en effet passé la soirée avec les fans sélectionnés.

Un événement qui a ravi les fans du feuilleton, et que les producteurs souhaitent renouveler à Marseille, puis dans d'autres grandes villes de France.

Pour rappel, l'épisode de Plus belle la vie diffusé jeudi 2 novembre a été marqué par le retour du juge Florian Estève, campé par Franck Borde, assassiné sept ans plus tôt. Le défunt communiquait alors avec son ex-compagnon Thomas Marci, interprété par Laurent Kérusoré.