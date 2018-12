Plus belle la vie : Deux acteurs de la série en couple dans la vie !

Ce n'est pas la première fois que des acteurs de Plus belle la vie trouvent l'amour sur le plateau de tournage. Serge Dupire (Vincent) et Rebecca Hampton (Céline) ont connu une idylle entre 2004 et 2006. "Je crois que la notoriété a tué notre histoire", confiait la belle blonde de 45 ans à nos confrères de Télé Poche en 2012. Marwan Berreni (Abdel) était en couple avec Coline d'Inca (Sybille) et Élodie Varlet (Estelle) file actuellement le parfait amour avec Jérémie Poppe (Romain Blanchard).