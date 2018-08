Plus belle la vie : Deux personnages cultes sur le point de se rapprocher

Plus belle la vie ne cessera jamais de nous étonner avec son plein de rebondissements . Et surtout lorsqu'il s'agit des histoires d'amour entre les habitants du Mistral. Et des sentiments, il y en a eu dans le célèbre feuilleton de France 3. À commencer par le personnage d'Estelle, joué par Élodie Varlet, qui a connu de nombreuses histoires sérieuses, notamment avec Rudy Torres, Djawad Sangha et même Franck Ruiz.

Et ce n'est pas fini. La belle risque bien de tomber sous le charme d'un nouveau beau jeune homme. C'est ce que révèlent nos confrères de Télé Star. Dans leur nouveau numéro qui sera publié lundi 6 août prochain, ils dévoilent en effet que celle qui a fait son grand retour en janvier dernier après un an d'absence sera au coeur d'une nouvelle intrigue. Ce qui l'amènera à passer beaucoup de temps avec un autre personnage culte de la série, Abdel Fedala (Marwan Berrani). Ce dernier n'est pas en reste en ce qui concerne ses amours puisqu'il a connu une relation passionnelle avec Barbara (Léa François).

Toujours selon Télé Star, alors qu'Abdel a integré la coloc' des filles, il devrait se rapprocher d'Estelle en pleine enquête sur un nouveau personnage amnésique qui prétend la connaître. S'ils ne se mettront pas ensemble dans l'immédiat, les prochains épisodes devraient en dire long sur la nouvelle dynamique lancée par la production... On le sait, tout est possible dans Plus belle la vie !

Retrouvez tous les détails de ce qu'il vous attend dans Plus belle la vie dans le prochain numéro de Télé Star, en kiosques le 6 août 2018.