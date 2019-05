Plus belle la vie : Emanuele Giorgi est devenu papa

Emanuele Giorgi vient d'annoncer deux bonnes nouvelles. Contrairement à ce que l'on pensait, l'interprète de Francesco ne quitte pas Plus belle la vie. La "nouvelle aventure" qu'il avait annoncée concerne sa vie privée comme il l'a confié à Télé Loisirs.

Rappelons d'abord que le 26 avril dernier, l'acteur a écrit sur Instagram : "Aujourd'hui s'achèvent quatre mois de tournage simplement passionnants. Infinie gratitude vers ces brillants collègues, réalisateurs et techniciens avec qui j'ai partagé ces moments de pur plaisir. Ensemble, on a réalisé quelque chose de beau avec passion, courage et bienveillance. Maintenant, départ pour une... nouvelle 'aventure' ! Merci à vous TOUS and always..." Nombreux sont donc ses abonnés à avoir pensé qu'il quittait la série phare de France 3. Mais Emanuele Giorgi faisait en fait référence à sa paternité. "Bien que je ne parle jamais de ma vie privée, mais pour mettre fin à la polémique, j'ai envie de vous annoncer qu'avec ma compagne, on a eu un enfant", a-t-il révélé. Le couple a accueilli un petit garçon.

Que ses abonnés ne s'attendent pas à voir une photo du nourrisson sur ses réseaux sociaux. Le beau brun préfère rester discret. Emanuele Giorgi vit une belle histoire d'amour avec Cécile Mazéas depuis trois ans. C'est sur le tournage de Plus belle la vie que les tourtereaux se sont rencontrés. "Elle a eu un petit rôle dans la série, c'était la première victime de L'Enchanteur. Son personnage rentrait dans l'hôtel pour conquérir Francesco", expliquait-il en avril dernier à Télé Loisirs.