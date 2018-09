Plus belle la vie : Fabienne Carat sur le départ ?

Fabienne Carat file des jours heureux. Sur le plan professionnel, tout roule pour la comédienne de 39 ans, qui fêtait le 24 août 2018 son anniversaire en bikini sexy. En plus de cartonner dans le rôle principal du téléfilm Le Secret de l'abbaye, actuellement en rediffusion sur France 3, elle interprète surtout depuis treize ans l'incontournable Samia Nassri chaque soir dans Plus belle la vie. Un personnage qu'elle a réussi à imposer au fil du temps, se faisant beaucoup apprécier du grand public.

Toutefois, lors d'un entretien avec le journal Peps, Fabienne Carat a évoqué l'idée de quitter la fiction populaire française "si [son] personnage ne se renouvel[ait] pas assez" d'une part, mais aussi dans le cas où une nouvelle proposition de travail lui serait faite : "Ou un autre projet super et que les plannings ne se mettent pas bien."



Mais pas de panique, la jolie brune n'en est pas encore là. "Bien dans [ses] baskets", comme elle l'explique à nos confrères de Peps, Fabienne Carat compte bien nous servir encore de nombreux rebondissements dans Plus belle la vie. Ces derniers temps d'ailleurs, son personnage est au coeur des intrigues marseillaises.

En effet, après avoir longtemps exercé la profession de policière, Samia s'est reconvertie en coach sportif. Côté vie privée, elle semble s'être rabibochée avec Jean-Paul Boher pour le plus grand plaisir des fans, après avoir traversé un divorce houleux. Ces dernières péripéties ont permis à Fabienne Carat de s'épanouir encore plus dans le feuilleton quotidien : "Je suis contente (...) de pouvoir vivre plusieurs personnages, comme si j'avais d'autres rôles. On change de décors et de partenaires aussi."