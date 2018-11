Plus belle la vie – Flavie Péan : L'idée folle des scénaristes pour son retour

En 2013, Flavie Péan, qui interprétait le personnage de Victoire Lissajoux, avait été virée de Plus belle la vie (France 3) après avoir participé à une parodie de la série par Groland (Canal+). Cinq ans plus tard, son retour a été annoncé. Mais alors que le rôle de la comédienne restait flou, Stars-Actu en dit un peu plus.

Flavie Péan ne reviendra pas dans le rôle de Victoire Lissajoux, jeune infirmière devenue gestionnaire de patrimoine qui s'était suicidée lorsque l'actrice avait été écartée du feuilleton. Pas question de faire revenir sous la forme de fantôme ou de flash-backs, dès le mois de décembre en effet, Flavie Péan incarnera un nouveau personnage : une certaine Mathilde, sosie de la défunte Victoire..

De quoi bousculer l'intrigue de Plus belle la vie. En effet, Sacha Malkavian, l'ex de Victoire, va rencontrer Mathilde par le biais d'une nouvelle connaissance... et sera peut-être prêt à quitter Luna pour celle qui lui rappelle son ancienne amoureuse disparue.

Rendez-vous dès le mois de décembre afin de suivre les nouveaux épisodes de Plus belle la vie et d'assister à l'arrivée de Mathilde au Mistral.