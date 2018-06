Plus Belle la vie : Jérôme Bertin de retour avec un personnage emblématique

C'est officiel, Jérôme Bertin a fait son retour au Mistral. Si les fans de Plus belle la vie (France 3) pensaient que son personnage Patrick Nebout était mort, il n'en était rien. Pour preuve, il a repris le chemin des tournages lundi 4 juin 2018 comme il l'a annoncé sur Instagram : "#marseille Tu m'as manqué ! Heureux de retrouver les potes de #PBLV. (...) #cestparti – 6h00 du mat' j'ai des frissons."

Et ce mardi 5 juin 2018, Jérôme Bertin a fait une annonce inattendue. À en croire l'acteur de 52 ans, Louis Duneton a fait son retour dans la série quatre ans après son départ pour se consacrer à d'autres projets. "#pblv #surprise du matin ;) Avec @louisduneton le seul, l'unique #valentin #nebout !!! #retrouvailles #potes #family", a-t-il légendé une photo sur laquelle il apparaît avec le jeune acteur. Il n'en fallait pas plus pour que les fans s'emballent et le voient revenir dans Plus Belle la vie.

Reste à savoir s'il revient de façon durable ou s'il fait simplement une apparition "d'entre les morts" pour le retour de son papa.