Plus belle la vie : L'annonce de Samia qui va tout bouleverser

Les fans de Plus belle la vie (France 3) ne sont pas au bout de leurs surprises !

Alors que Samia et Boher, respectivement campés par Fabienne Carat et Stéphane Henon, semblaient filer le parfait amour, tout a basculé. L'ancienne policière a craqué pour Djawad, interprété par David Baiot, et de son côté Boher s'est laissé séduire par Ariane, personnage joué par Lola Marois-Bigard.

Bien que séparés, les deux ex semblaient, dans les derniers épisodes, sur le point de se réconcilier. Plutôt proches et complices, Samia et Boher ont même couché ensemble ! Mais depuis ces retrouvailles, plus rien...

Dans l'épisode 3481 qui sera diffusé le 2 mars prochain, les téléspectateurs découvriront comment Samia évite Boher. Ce dernier, toujours amoureux d'elle, tentera le tout pour le tout afin d'avoir une explication, en vain. Du moins, jusqu'à ce que la jolie brune ne fasse une annonce choc à son ex : "J'ai quelqu'un d'autre dans ma vie !"

La vidéo teaser dévoilée par la production de Plus belle la vie coupe la conversation là, laissant les fans du couple mythique de la série sans réponse...