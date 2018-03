Plus belle la vie : L'Enchanteur va faire de nouvelles victimes

Après Alpha, le Mistral perdra bientôt un autre habitant. L'enchanteur (incarné par Bruce Tessore) fera de nouveau des siennes dans Plus belle la vie (France 3), le 9 mars prochain. S'il ne savait plus sur quel pied danser depuis qu'il est tombé amoureux de Blanche Marci (Cécilia Hornus), Nicolas Berger est plus déstabilisé que jamais depuis le retour de Johanna Revel (Dounia Coesens). Surtout que son demi-frère, le docteur Alibert, l'influence pour recommencer un nouveau cycle de meurtres.

Il finira donc par craquer en tuant une nouvelle brune du Mistral, au cours de l'épisode diffusé le 23 mars prochain. Il s'agira de Johanna Marci si l'on en croit les informations de nos confrères de Télé Star. Mais avant cela, le 9 mars, L'Enchanteur s'en prendra à son demi-frère qui l'a poussé dans ses derniers retranchements. On vous prévient, cela s'annonce sordide puisqu'il prendra un malin plaisir à le démembrer. Bon appétit bien sûr !

Pour rappel, Nicolas Berger avait un mode opératoire très précis avant de vivre son histoire avec Blanche. Tous les quatre ans, il tuait quatre femme brune dans un coin du globe très précis. Mais il y a un an, il s'en est pris à deux blondes emblématiques de la série : Claire Mougin (Vanessa Valence) et Wendy Lesage (Céline Vitcoq).