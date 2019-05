Plus belle la vie : L'épisode anniversaire des 15 ans tombe à l'eau !

Changement de programme et les fans de Plus belle la vie vont être déçus !

Selon Téléstar.fr, l'épisode spécial censé fêter les 15 ans de la série culte de France 3 ne verra finalement pas le jour. Une triste nouvelle pour tous ceux qui désiraient voir le retour d'anciens comédiens qui ont fait le succès de la fiction du service public au fil des années, d'Aurélie Vaneck à Ambroise Michel en passant par Thierry Ragueneau et Juliette Chêne. Tous avaient d'ailleurs donné leur feu vert !

Toujours selon nos confrères, les scénaristes de Plus belle la vie et France 3 ont finalement décidé – après des semaines de réflexion – d'abandonner purement et simplement le projet et de préparer un épisode choral qui réunira la plupart des "personnages principaux et récurrents" à la place. Un épisode qui devrait être tourné en juin prochain et diffusé à la rentrée 2019. Tant pis pour les anciennes stars du programme !

Pour rappel, c'est le 31 août prochain que Plus belle la vie fêtera – quoiqu'il arrive – ses 15 ans de diffusion.