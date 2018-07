Plus belle la vie : L'hommage sexy de la série à la victoire des Bleus !

Bien qu'il s'agisse d'une fiction, Plus belle la vie se met toujours à la pointe de l'actualité. Ainsi quand l'équipe de France a été sacrée championne du monde de football le 15 juillet 2018, le programme phare de France 3 n'a pas hésité à lui rendre hommage.

Pour cet événement historique, la production de Plus belle la vie avait déjà tout prévu. Sylvie Flepp (Mirta), Jérôme Bertin (Patrick) et Éléonore Sarrazin (Sabrina) ont en effet tourné deux scènes avant la grande finale. L'une pour célébrer la victoire des Bleus et l'autre pour féliciter les Croates. Finalement, c'est la première qui a été diffusée ! On y voit Patrick heureux d'avoir gagné son pari face à Sabrina. Comme gage, cette dernière a dû s'afficher en tenue d'Eve avec la drapeau de la France sur la place du Mistral.

Si la Croatie l'avait remportée, les téléspectateurs de France 3 auraient vu tout le contraire. Patrick se serait exhibé légèrement vêtu avec le drapeau croate. Bien qu'elle n'ait pas été diffusée dans Plus belle la vie, la scène a été immortalisée par Éléonore Sarrazin. L'actrice de 24 ans l'a ensuite publiée sur son compte Instagram.

Ce n'est pas la première fois que Plus belle la vie est au coeur de l'actualité. Dernièrement, les scénaristes avaient ajouté de nouvelles scènes pour rendre hommage à Johnny Hallyday et à Arnaud Beltrame. La série de France 3 avait également mentionné la défaite de l'Olympique de Marseille en Ligue Europa.