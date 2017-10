Plus belle la vie : La raison pour laquelle David Baiot (Djawad) quitte la série

Elle n'est pas si Plus belle la vie pour Samia (interprétée par Fabienne Carat). Dans les récents épisodes, son amant Djawad (David Baiot) et son compagnon Jean-Paul Boher (Stéphane Hénon) se livraient une lutte sans merci pour les beaux yeux de la jeune femme. Menaces, chantages... ils n'y allaient pas avec le dos de la cuillère. Mais il fallait bien qu'il y ait un gagnant et il semblerait que ce soit Jean-Paul.

Les téléspectateurs de France 3 ont en effet découvert que Djawad quittait le Mistral. Après avoir été injustement emprisonné par Ariane (Lola Marois) à la suite d'un coup monté, il a pris la décision de s'éloigner, une fois libéré par Boher. C'est une opportunité professionnelle qui l'a poussé à faire ce choix et il n'a pas tardé à l'annoncer à Samia. Bien que triste, cette dernière a accepté qu'il la quitte pendant quelque temps.

Le départ de Djawad n'a rien d'un hasard. Son personnage a en effet fait ses valises car son interprète a un autre projet. Il a été choisi pour intégrer la série Caïn (pour la 6e saison) dans laquelle il incarnera un personnage récurrent : le lieutenant Legrand.

Il devrait toutefois retrouver ses camarades de Plus belle la vie en 2018.