Plus belle la vie : La scène que vous ne verrez jamais à la télé

La série Plus belle la vie a pour habitude d'intégrer à ses intrigues des éléments en lien avec l'actualité du moment Et ce week-end, l'actualité, c'était le foot bien sûr. En effet, la France a remporté la Coupe du monde de Russie au terme d'un match acharné contre la Croatie. Le feuilleton populaire de France 3 a, sans surprise, fait vivre cette euphorie nationale à ses personnages du Mistral dans son épisode de lundi 16 juillet 2018.

Et si la France avait perdu ? Toujours prévoyants, les producteurs de la série avaient tout de même enregistré une version traitant de la possible défaite des Bleus mais de manière comique. Une scène inédite que le site officiel vient de publier et dans laquelle le personnage de Patrick Nebout, incarné par Jérôme Bertin, s'était engagé à courir presque nu en portant le drapeau de la Croatie sur la célèbre place marseillaise à la suite d'un pari.

Bien qu'elle soit amusante, cette scène ne sera jamais diffusée sur les petits écrans et bien heureusement pour nous ! À la place, c'est Sabrina qui a dû s'afficher en tenue d'Eve avec le drapeau français.