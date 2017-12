Plus belle la vie : Laetitia Milot de retour au Mistral, la vidéo tant attendue

Si elle semble émerveillée de retrouver son quartier en cette période de fin d'année, Mélanie va vite déchanter. Pour rappel, elle avait succombé au charme de Francesco avant de partir pour Paris. Barbara avait découvert l'affaire et donc rompu avec le jeune homme. Mélanie devra certainement fournir quelques explications...

Enfin, la grossesse de Laetitia Milot ne sera normalement pas intégrée aux intrigues de Plus belle la vie. Lors d'un reportage pour 50mn Inside, la future maman était filmée en pleine séance de shopping pour Mélanie. "On est partis sur des pulls plus amples et des jeans adaptés", confiait la styliste. Et la comédienne d'ajouter : "Je suis contente. On change de style pour Mélanie. On s'adapte avec le nouveau corps que j'ai et que je vais avoir. C'est sûr que c'est un peu plus compliqué, il faut de la recherche."