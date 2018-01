Plus belle la vie : Laëtitia Milot de retour pour réconcilier Samia et Boher ?

Le 22 janvier 2018, Laëtitia Milot fera son grand retour sur nos petits écrans dans Plus belle la vie sur France 3. A cette occasion, son personnage de Mélanie Rinato aura du pain sur la planche puisqu'elle tentera de réconcilier Samia (Fabienne Carat) et Boher (Stéphane Hénon) !

En effet, selon nos confrères de Télé Star, Mélanie - qui va avant tout devoir se faire pardonner sa coucherie avec Francesco (le petit ami de sa copine Barbara à l'époque) fin 2016 - va tomber des nues quand elle apprendra que Samia, désormais liée à Djawad (David Baiot), et Boher, désormais lié à Ariane (Lola Marois), ne forment plus un couple.

Désireuse de tout arranger entre les parents de la petite Lucie, c'est depuis le Mistral que l'emblématique serveuse va donc s'atteler à cette tâche... Une chose est sûre, Laëtitia Milot n'ayant participé qu'à six semaines de tournages, Mélanie n'aura que très peu de temps pour parvenir à ses fins. Ce retour de flamme reste toutefois assez attendu puisque, quoi qu'il arrive, David Baiot (Djawad) a annoncé son départ de la série malgré l'importance grandissante de son couple avec Samia... Il était donc devenu indispensable, pour le bien de l'intrigue, de reformer le couple Samia/Boher très apprécié du public.

Les fans de la série sont en tout cas très pressés de retrouver Laëtitia Milot dans Plus belle la vie... surtout si c'est pour reformer le couple Samia/Boher. "Bon retour à Mélanie, elle nous avait manqué !", "Je vois bien Mélanie dans ce rôle, ça me rappelle l'intrigue l'ange du mistral et elle a toujours soutenu le couple", "J'ai trop hâte de la revoir au Mistral", pouvait-on lire sur Twitter notamment.