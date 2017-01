Plus belle la vie : Laurent Kérusoré a le blues et pousse un coup de gueule !

Depuis 2005, Laurent Kérusoré incarne le personnage de Thomas Marci dans Plus belle la vie sur France 3. Un rôle qu'il aime jouer. Mais, comme tous les acteurs, le comédien de 42 ans rêve aussi d'ailleurs. Il vient d'ailleurs de le faire savoir en poussant un coup de gueule sur Facebook !

Partageant la publication de sa collègue Léa François (Barbara Evenot dans PBLV) qui faisait la promotion de son téléfilm diffusé ce 18 janvier sur France 3, Les Mystères de L'île, Laurent Kerusore a publié en légende : "Il y a bien un jour où quelqu'un, peut-être, voudra me voir ailleurs et surtout comme un acteur. Je suis heureux pour mon camarade mais triste d'être immobile ! Bonne et douce soirée mes amours."