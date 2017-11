Plus belle la vie : Laurent Kerusoré agacé qu'on le confonde avec son personnage

Depuis 2005, Laurent Kerusoré incarne Thomas Marci dans Plus belle la vie (France 3). Un personnage qui lui colle un peu trop à la peau.

En effet, l'acteur de 43 ans a admis qu'on l'appelait Thomas lorsqu'il passait certains castings. Une situation qui le dérange fortement comme il l'a expliqué à Philippe Vandel lors de son passage dans son émission radio Village Médias (Europe 1), quand le journaliste lui a demandé s'il lui serait difficile de trouver du travail après l'arrêt de la série : "En effet, c'est la grosse difficulté. Je suis un personnage très marqué. Je le disais tout à l'heure, même à mes castings on m'appelle Thomas et non Laurent. Dans ces cas-là, je fais demi-tour."

S'il reste tout de même très attaché à son personnage, Laurent Kerusoré a avoué que la vie de Thomas n'était pas assez trépidante : "Aujourd'hui, il y a tellement d'intrigues et de personnages que je pense que Thomas est devenu l'ombre de lui-même." Celui qui a refusé de participer à Danse avec les stars espère donc que les producteurs lui réservent de belles surprises.