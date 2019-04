Plus belle la vie : Le bel hommage à Notre-Dame de Paris après l'incendie

Dans la soirée du 15 avril 2019, un terrible incendie a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris. Un drame qui a bouleversé de nombreuses personnalités et anonymes. Après avoir découvert la nouvelle, les scénaristes de Plus belle la vie (France 3) ont souhaité rendre hommage à ce monument historique dans l'épisode du 16 avril.

En début d'épisode, on découvre les adolescents Mila (Malika Alaoui), Théo (Jules Fabre), Antoine (Enola Righi) et Valère (Alexis Baginama) regroupés autour d'un téléphone. Tous regardent les informations et découvrent que Notre-Dame de Paris a pris feu. "Vous vous rendez compte que c'est 900 ans d'histoire qui partent en fumée ?", lance Antoine Bommel, sous le choc. Un sentiment partagé par ses amis.

Ce n'est pas la première fois que Plus belle la vie rebondit sur l'actualité. Le 23 mars 2019, la série rendait hommage à l'officier Arnaud Beltrame qui avait donné sa vie un an plus tôt pour sauver celle d'une otage pendant l'attentat de Trèbes. Un hommage a aussi été rendu à Johnny Hallyday puis à Charles Aznavour après leur décès et les scénaristes ont évoqué l'effondrement de deux immeubles marseillais en novembre dernier. Les téléspectateurs ont également découvert une scène en l'honneur des Bleus, après leur victoire à la dernière Coupe du monde.