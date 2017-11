Plus belle la vie : Le coming out chez les jeunes bientôt abordé !

Plus belle la vie (France 3) s'intéressera prochainement au coming out chez les jeunes.

Comme les révèlent nos confrères de Télé Star, un nouvel adolescent sera intégré dans les prochains mois aux intrigues de la série. Il fera son arrivée au lycée Vincent Scotto et incarnera un homosexuel refoulé, complexé par ses kilos en trop.

Si en apparence, il fera croire que tout va bien, le jeune en question devra gérer le fait d'être confronté aux railleries des autres lycéens et appréhendera la réaction de sa famille s'il fait son coming-out.

Nos confrères rappellent qu'il y a quelques années, c'était le personnage de Léa Leroux qui faisait son coming out à sa famille et à ses proches. Si sa mère, son beau-père, son frère et sa soeur avaient bien réagi, son père, Jean-François, avait eu bien du mal à se faire à l'idée.

Ce n'était pas la seule fois où l'homosexualité était traitée dans Plus belle la vie. Le personnage incarné par Laurent Kerusoré (Thomas Marci) était ouvertement homosexuel. Et en 2013, les téléspectateurs ont assisté pour la première fois à un mariage gay. Celui de Thomas et Gabriel. Deux ans plus tard, le couple adoptait Thérèse et Baptise.

Prochain thème : la question du genre ? Cela serait envisagé, toujours selon Télé Star.