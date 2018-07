Plus belle la vie : Les folles retrouvailles de six comédiennes de la série !

Estelle, Johanna, Victoire, Barbara, Sybille et Eve au même endroit, au même moment, c'est possible et c'est arrivé. Samedi 14 juillet 2018 à l'occasion de la Fête nationale, les interprètes de ces personnages emblématiques de Plus belle la vie se sont retrouvés à Paris pour une journée au bord de la Seine.

Si Léa François (Barbara) et Élodie Varlet (Estelle) ont toujours un rôle récurrent dans le feuilleton de France 3, Dounia Coesens (Johanna Marci), Charlie Nune (Eve Tressere), Flavie Péan (Victoire Lissajoux) et Coline d'Inca (Sybille Cassagne) n'apparaissent plus à l'écran depuis quelques années déjà. Malgré tout, elles auront marqué l'histoire du Mistral et les comédiennes ont réussi à tisser des liens forts entre elles.

La preuve avec cette réunion pour une virée en bateau. Sur Instagram, elles ont toutes tenu à partager ces tendres retrouvailles à travers une série photo de leur journée dans la capitale française. "Best Team ever #TeamFFG Love U", "Avec les copines", "With my girls !", pouvait-on lire en légende de leurs posts.

Ce n'est plus une surprise, Plus belle la vie laisse souvent ses piliers quitter la série pour qu'ils voguent vers d'autres projets mais la production est toujours prête à les réintégrer dans une intrigue pour le plus grand plaisir des fidèles. C'était notamment le cas de Dounia Coesens, qui est revenue en 2018 le temps d'une trentaine d'épisodes.