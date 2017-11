Plus belle la vie : Ludivine Manca (Élodie) a bien changé !

Ludivine Manca était de retour dans Plus belle la vie !

Jeudi 2 novembre 2017, France 3 diffusait un épisode spécial au cours duquel l'interprète d'Élodie Estève et son papa (joué par Franck Borde) faisaient leur retour. L'occasion pour les téléspectateurs de découvrir que la belle brune, qui a aujourd'hui 22 ans, a bien changé !

La jeune femme n'avait que 12 ans quand elle est arrivée au Mistral. Et son personnage ne voyait pas la vie en rose à cause des disputes incessantes de ses parents. Ludivine Manca a quitté la série en 2010. Elle a ensuite fait des apparitions dans Enquêtes réservées, Week-end chez les toquées, Joséphine, ange gardien et Le Mystère du lac, avant d'obtenir un rôle dans No Limit (celui d'Anna, qu'elle a campé durant trois ans). Le public a également pu la voir dans le film Repas de famille (2014).

Très active sur Instagram, Ludivine Manca permet à ses fans de suivre ses folles aventures. Elle y dévoile même des photos avec son petit ami Sébastien Lovera, joueur de l'Olympique de Marseille.