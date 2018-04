Plus belle la vie – Marwan Berreni : L'interprète d'Abdel nu dans son bain

Marwan Berreni, interprète d'Abdel Fedala dans la série Plus belle la vie (France 3) depuis 2009, est très content.

Sur Instagram, le comédien de 29 ans a récemment réussi à dépasser les 100 000 abonnés au compteur. Pour fêter ça, le jeune homme a décidé de publier ce 17 avril 2018 une photo de lui tout nu dans son bain de mousse... Un joli cadeau pour ses nombreux admirateurs !

"Ça mousse mousse entre vous et moi !!! Merci ! C'est le feu... ! #100k #100000mercis #youandme #archive", a-t-il commenté, en reprenant un célèbre titre du groupe Superbus, en légende du cliché sexy dans lequel on le voit également fumer une cigarette et lire un livre.

Evidemment, les admirateurs du comédien ont vite fait part de leur satisfaction à la vue de ce petit cadeau. "Mais quel BG !", "Moi je veux la même photo sans la mousse", "Il nous faut largement plus de photos comme ça", "C'est certain qu'avec une photo pareille, le feu ne risque pas de s'éteindre !", pouvait-on lire dès les premières réactions.

En ce qui concerne son personnage d'Abdel Fedala (actuellement en prison après le faux meurtre de Patrick Nebout), Marwan Berreni a récemment inquiété ses fans en laissant entendre que celui-ci allait peut-être connaître un funeste destin. "Abdel va vivre des moments très difficiles. Vous allez encore être surpris par les nombreux rebondissements de cette intrigue. Un départ de prévu ? Je ne sais pas (...) Mais si cela doit s'arrêter, il faut l'accepter. C'est la vie des séries", a-t-il confié avec philosophie à Télé Star.