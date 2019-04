Plus belle la vie : Michel Cordes sur le départ ? Un acteur dément !

C'est une annonce qui en a surpris plus d'un ! Après 15 ans dans la peau de Roland Marci dans Plus belle la vie (France 3), Michel Cordes serait sur le point de quitter la série et même de mettre un terme à sa carrière de comédien. Une information révélée par nos confrères de Télé Star et récemment démentie par une autre star du célèbre feuilleton.

Pierre Martot, qui incarne Léo Castelli dans Plus belle la vie, a pris la parole sur Instagram. En légende d'une photo de Michel Cordes, il précise : "Il n'est nullement question que Michel Cordes quitte Plus belle la vie, ni qu'il mette fin à sa carrière d'acteur." En commentaires, de nombreux internautes se sont dit "soulagés" par ce démenti. Rappelons également que ni la production de la série ni Michel Cordes ne s'étaient exprimés au sujet de cette rumeur.