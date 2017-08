Plus belle la vie : Nouveau couple lesbien ? Deux adolescentes se révèlent...

Rebondissement inattendu dans Plus belle la vie ! Dans les prochains épisodes de la série de France 3, un nouveau rapprochement va surprendre les téléspectateurs. Et pour cause, deux adolescentes présentées au départ comme hétérosexuelles vont succomber aux charmes l'une de l'autre.

Zoé Prieur (interprétée par Marie Drion) – amoureuse de Benoît, l'ami de son père – et Thérèse Marci (interprétée par Tia Diagne) – en couple avec César – seront les héroïnes d'une scène d'amour surprenante. Curieuses, les deux adolescentes qui n'ont jamais eu d'expérience sexuelle lesbienne auparavant décident de s'inscrire sur un site de rencontres. Après quelques discussions, elles obtiennent un rendez-vous avec une jeune femme. Mais, finalement, Thérèse annule tout et avoue à son amie qu'elle ressent quelque chose de fort pour elle. Les deux adolescentes finissent par s'embrasser et couchent ensemble. Après l'acte, Thérèse et Zoé réalisent que l'expérience leur a plu et pourraient bien réitérer...

Outre les ébats des deux copines du Mistral, un autre couple a surpris les téléspectateurs : celui formé par Samia et Djawad. Lors de cours de self-défense, les deux personnages se rapprochent dangereusement, jusqu'à échanger un premier baiser. Un flirt qui promet de "créer une grosse pagaille dans les prochaines semaines", comme l'avait précisé David Baiot, l'interprète de Djawad, dans les colonnes de Télé Star.