Plus belle la vie : Pamela Anderson au casting ? Adil Rami s'en mêle !

C'est le nouveau bruit qui circule en ce moment. Pamela Anderson serait sur le point de rejoindre le casting de la série de France 3, Plus belle la vie. Depuis plusieurs jours, le nom de la star américaine est évoqué dans les épisodes et il n'en fallait pas plus pour agiter les fans. La production du feuilleton s'est même amusée à semer le trouble. "C'est complètement probable. Elle réside à Marseille", a-t-elle réagi. Rien de bien étonnant quand on sait que Plus belle la vie a déjà réussi à recevoir plusieurs guests comme, Tal, Joyce Jonathan, Basile Boli ou encore Éric Di Meco.

Mais c'était sans compter sur son chéri Adil Rami, qui s'est empressé de mettre fin aux doutes en postant un message sur Instagram. "Plus belle la vie !!? Casting ? @pamelaanderson what do you think of this joke ?" Comprenez : "Pamela Anderson, que penses-tu de cette blague ?" Visiblement, le défenseur français de l'Olympique de Marseille préfère plaisanter de cette rumeur.

Quoi qu'il en soit, Pamela Anderson a déjà un projet bien concret pour l'année 2019. Celui de jouer dans le long métrage français de Philippe Lacheau, Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Une aubaine pour l'actrice de 50 ans qui, outre ses photos sexy, est surtout connue pour son rôle dans la série américaine Alerte à Malibu.