Plus belle la vie : Pourquoi certains Marseillais sont exaspérés par le tournage

Plus belle la vie fait le bonheur de France 3 depuis 2004. Après plus de quatorze ans de diffusion, la série continue de divertir les téléspectateurs. Entre rebondissements, larmes et joie, ces derniers ne sont jamais au bout de leurs surprises. Pourtant, à Marseille - ville dans laquelle se tient le show -, certains habitants sont moins sensibles au phénomène télévisuel...

Invitée sur le plateau de l'émission Le Club de l'été sur Europe 1 avec Laurent Orry (Jérôme Belesta), Cécilia Hornus (l'interprète de Blanche Marci) a fait une révélation surprenante. Si elle a avoué que Marseille "est devenue sa deuxième ville", l'actrice de 54 ans a confié que le casting évite de tourner dans certains quartiers de la Cité phocéenne. "On tourne moins au quartier du Panier, car à un moment les habitants étaient un peu dérangés par le fait qu'il faille faire silence au moment des tournages, de ne pas pouvoir passer", a-t-elle expliqué.

Les acteurs de Plus belle la vie tournent ainsi des épisodes en studio. Malgré tout, la production privilégie les décors réels à Marseille pour rendre les scènes plus authentiques. "Le Parc Borély est très beau et très grand, donc on trouve toujours des petits coins", a conclu Cécilia Hornus.