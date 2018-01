Plus belle la vie : Retour complice pour Laetitia Milot et Elodie Varlet

Les départs et les retours rythment Plus belle la vie (France 3). Après un peu plus d'un an d'absence, Laetitia Milot – qui joue le rôle de Mélanie Rinato – retrouvera prochainement le Mistral, tout comme Elodie Varlet – qui campe Estelle Cantorel dans la série.

Des retours tant attendus prévus pour le mois de janvier. En attendant, les deux comédiennes ont repris le chemin des plateaux et ont retrouvé leur camarade Léa François, Barbara Evenot à l'écran. À l'occasion de leurs retrouvailles, elles ont toutes les trois immortalisé ce moment.

Sur Instagram, Laetitia Milot a publié une photo d'elle dévoilant son baby bump et accompagnée de Léa François et Elodie Varlet. De son côté, l'interprète d'Estelle Cantorel a partagé un selfie entre filles. "Tournage du jour bonjour ! On démarre bien l'année #PBLV avec les beautés", a-t-elle précisé en légende.