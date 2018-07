Plus belle la vie : Samia encore amoureuse de Boher ? "Il m'attire toujours"

Depuis plusieurs semaines, les fans de Plus belle la vie (qui est diffusée du lundi au vendredi à 20h30 sur France 3) suivent avec passion les aventures du triangle amoureux formé par Samia (Fabienne Carat), Boher (Stéphane Henon) et Ariane (Lola Marois). Si cette dernière se montre de plus en plus jalouse, les deux ex-tourtereaux ont officiellement divorcé dans l'épisode du 2 juillet 2018. Mais pourtant, les sentiments sont toujours là...

Si Samia et Boher finiront par s'embrasser dans Plus belle la vie, cela ne s'arrêtera pas là. Dans l'extrait de l'épisode 3574 (qui sera diffusé le 5 juillet 2018 sur France 3), l'ancienne flic avouera à Abdel tout ce qu'elle ressent pour son ex-mari : "Jean-Paul m'attire toujours, c'est plus fort que moi. Hier soir j'ai failli flancher."

Confiante, Samia assurera que Boher n'est pas contre une nouvelle idylle entre eux. "Lui il aimerait bien mais il a peur que je change encore d'avis. C'est normal, je le comprends, j'ai tellement fait n'importe quoi", a-t-elle confié. Malgré ses confidences, les choses ne seront pas aussi simples que cela car Ariane veille toujours...