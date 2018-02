Plus belle la vie – Samia et Boher : La vidéo qui va bouleverser les fans...

Que de rebondissements dans Plus belle la vie (France 3) ! Alors que Samia et Boher, respectivement interprétés par Fabienne Carat et Stéphane Henon, nageaient dans le bonheur, tout a basculé. La jolie brune a craqué pour Djawad (David Baiot) et son époux s'était laissé séduire par Ariane (Lola Marois). Après ces écarts, le couple phare de la série pourrait bien se retrouver...

Du moins, c'est ce que laisse croire un extrait de l'épisode qui sera diffusé le 21 février prochain. Dévoilée par France 3, la vidéo montre Samia et Boher en pleine discussion. Celle qui a récemment quitté la police éprouve des regrets après avoir "balancé des vacheries" à Boher la veille.

La jeune femme finit même par se rendre compte qu'elle tient encore à lui. De son côté, lui indique que s'il arrivait quelque chose à Samia, "ça [lui] arracherait le coeur". De déclaration en déclaration, les deux ex en arrivent à se rapprocher... jusqu'à s'embrasser ! Un baiser qui signifierait, peut-être, le retour du couple vedette de la série.

Rappelons que Mélanie Rinato, jouée par Laetitia Milot, semble avoir plusieurs missions. Pour son retour au Mistral, la jeune femme indiquait vouloir se racheter auprès de son amie Barbara après avoir couché avec le chéri de cette dernière, Francesco... et réconcilier Samia et Boher. Un objectif qu'elle atteindra certainement dans les prochains épisodes !