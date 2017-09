Plus belle la vie : Samia et Boher, le divorce ? On en sait plus...

Alors que Samia et Boher semblaient filer le parfait amour, coup de tonnerre dans Plus belle la vie (France 3) : avec l'arrivée d'Ariane – campée par Lola Marois-Bigard –, une ex bien décidée à récupérer Boher, et l'idylle inattendue entre Samia et Djawad, le couple bat de l'aile. Dans les derniers épisodes, les parents de la petite Lucie semblent même prêts à divorcer...

Interrogés par nos confrères de Télé Star, Fabienne Carat et Stéphane Hénon – qui jouent les rôles de Samia et Boher dans la série – en disent plus sur l'avenir des amoureux. "Les scénaristes veulent toujours traiter de sujets d'actualité, et là, ils ont voulu traiter du thème de la séparation avec un enfant : 'Comment un enfant se situe là-dedans ?'", explique l'actrice.

Et de poursuivre : "Ils ont voulu aborder ce sujet avec un couple très fort et très solide. Et ça tombe forcément sur les Boher pour montrer que cela peut arriver à tout le monde. Les scénaristes ont voulu frapper fort. Pourtant, je n'aurais pas misé un centime sur leur séparation."

De son côté, Stéphane Hénon indique que rien n'est joué et que l'espoir est encore permis pour Samia et Boher. Toutefois, les deux acteurs avouent ne pas connaître la suite du scénario et ainsi n'avoir aucune indication quant à l'avenir du couple star de Plus belle la vie...

