Plus belle la vie : Samia et Boher prêts à repasser à l'acte ?

Dans l'un des prochains épisodes de "Plus belle la vie" (France 3), Samia et Boher vont devenir de plus en plus proches. Il se pourrait même qu'ils passent à l'acte alors que ce dernier est aussi amoureux d'Ariane. On vous en dit plus tout de suite !

