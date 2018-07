Plus belle la vie : Samia et Boher réconciliés ? Ils s'embrassent !

Entre Samia (Fabienne Carat) et Boher (Stéphane Henon), c'est je t'aime moi non plus ! Le couple emblématique de Plus belle la vie (qui est diffusée du lundi au vendredi à 20h30 sur France 3) n'a pas fini de surprendre les fans de la série française. Si leur divorce sera officiellement prononcé dans l'épisode de ce lundi 2 juillet 2018, les futurs ex-mariés vont tout de même se rabibocher.

Selon nos confrères de Télé-Loisirs, Boher et Samia seront de plus en plus proches quand cette dernière se retrouvera derrière les barreaux. Ne la supportant plus et voulant son malheur, Ariane (Lola Marois) sera responsable de son arrestation. Entre les deux jeunes femmes, rien n'ira plus ! Boher prendra connaissance des manigances de sa compagne contre la mère de sa fille, Lucie. Surpris, il apprendra aussi qu'Ariane "a mis un mouchard" sur le téléphone de Samia. Suite à ça, le couple se disputera et Samia sera libérée de sa cellule.

Après ce gros rebondissement, Samia et Boher se réuniront à la salle de sport. "Je voulais juste vérifier que tout allait bien", lancera l'inspecteur de police à sa future ex-femme. Ce à quoi Samia répondra : "Ta meuf, elle a peur." Boher surenchérira : "Pourtant, on vient de divorcer. Tout est clair entre nous, non ?" C'est à ce moment-là que la mère de Lucie n'arrivera plus à résister et finira par embrasser son ex-mari. Une chose est sûre, la relation entre Samia et Boher n'est pas prête de se terminer...