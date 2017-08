Plus belle la vie : Samia et Djawad en couple ? Comment tout a "basculé"...

Les prochains épisodes de Plus belle la vie (France 3) promettent un rebondissement inattendu ! En effet, les téléspectateurs assisteront bientôt à un rapprochement entre Samia et Djawad. Dans les colonnes du magazine Télé Star, Fabienne Carat et David Baiot, les deux interprètes desdits personnages, se sont exprimés sur ce couple naissant.

Lors de cours de self-défense visant à aider les femmes en cas d'agression, Samia et Djawad se rapprochent peu à peu. "La situation est tactile, cette proximité les trouble, explique la comédienne. Là, quand Djawad a ce geste très délicat où il replace une mèche de Samia, ça bascule." Les deux personnages ressentent alors une "véritable alchimie, soudaine, brutale".

Et ce "flirt" promet de "créer une grosse pagaille dans les prochaines semaines", comme l'a assuré David Baiot. "Il ne peut y avoir de juste milieu entre eux", a ajouté l'acteur de 34 ans. Le hic ? Samia est mariée à Boher. La jolie brune va alors vivre tiraillée entre sa famille et "sa passion qui est comme une drogue". Mais "cet événement ne veut pas dire pour autant que Samia n'aime plus Boher", prévient l'ex-candidate de Danse avec les stars (TF1). Affaire à suivre prochainement sur France 3...

Une interview croisée à retrouver dans le numéro de Télé Star du 12 au 18 août.