Plus belle la vie : Samia prend une décision radicale !

Que de bouleversements dans Plus belle la vie ! En plus des départs et retours, un personnage vedette de la série de France 3 va connaître un tournant dans sa vie. Il s'agit de Samia, interprétée par la jolie Fabienne Carat. Dans les pages du magazine Télé Star, elle dit tout.

C'est "dingue" mais Samia quitte la police. Une décision radicale prise en son âme et conscience. "C'est quelqu'un de droit qui croit en la justice et en certaines valeurs. Elle a un problème avec Ariane (Lola Marois, ndlr) dont elle surprend des remarques déplacées sur les origines d'un jeune garçon. Elle ne peut pas accepter ce genre de comportement dans la police", confie alors la comédienne de 38 ans. Mais ce n'est pas tout. Samia "ne supporte plus aussi de vivre dans une ambiance de conflit permanent avec ses collègues de travail".

Quel avenir pour Samia dans Plus belle la vie ? D'après Fabienne Carat, le personnage n'aura pas de mal à évoluer. "Elle va continuer à aider les gens mais d'une autre manière, indique-t-elle. Plusieurs possibilités s'offrent d'ailleurs à elle. Pourquoi ne pas donner des cours de self-défense ou même devenir agent secret ?" Samia pourrait également profiter du retour de son amie Estelle, campée par Élodie Varlet, pour éventuellement s'associer avec elle.

Si les hypothèses sont nombreuses, pour l'heure, la fliquette de Mistral semble un peu perdue. "C'est un cap difficile à passer car elle se retrouve sans boulot, jeune maman célibataire avec Lucie, sa petite fille", poursuit Fabienne Carat. Rappelons que si Samia était mariée à Boher avant de le tromper avec Djawad... Une période compliquée pour la jolie brune.

Une interview à retrouver en intégralité dans le magazine Télé Star, en kiosques lundi 29 janvier 2018.