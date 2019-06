Plus belle la vie : Sophie de la Rochefoucauld (encore) de retour

Ce retour est l'occasion pour la prod' de mettre de nouveau Léa François sur le devant de la scène. Depuis l'incarcération d'Elias (Marco Horanieh), à la suite du meurtre de Chris Ford, son personnage n'était plus vraiment au centre des intrigues. Pourtant, prochainement, sa solitude sera mise en avant, mais aussi, son nouveau coup de coeur. Barbara a fait la connaissance d'un certain Gustave et cela pourrait déboucher sur une histoire d'amour. Affaire à suivre...

C'est en février 2009 que Sophie de la Rochefoucauld avait rejoint le casting de la série de France 3 pour jouer la maman de Barbara. Au départ, elle était la femme du policier Jérôme Evenot (Pierre Gérard). Son ancien mari l'avait mise dans une position inconfortable qui l'avait forcée à s'exiler en Amérique latine, lorsque les autorités avaient découvert qu'il était trafiquant de clandestins. Après plusieurs années, elle a regagné l'Italie et a repris contact avec sa fille. En 2014, elle a fait son retour en France, avec son nouvel amoureux, Francesco (Emanuele Giorgi).

Elle l'avait demandé en mariage mais le jeune homme lui avait fait faux-bond le jour J. Elle avait ensuite découvert qu'il entretenait une relation avec Barbara. Caroline était donc partie vivre au Canada. Elle avait de nouveau débarqué au Mistral en janvier 2018 pour le mariage d'Elias... avant de repartir au Canada.